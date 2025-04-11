Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.304,42 %-0,37
        DOLAR 38,0610 %0,38
        EURO 43,3867 %2,01
        GRAM ALTIN 3.938,48 %1,72
        FAİZ 47,49 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 38,50 %1,06
        BITCOIN 81.308,00 %1,79
        GBP/TRY 49,8104 %1,26
        EUR/USD 1,1386 %1,65
        BRENT 63,46 %0,21
        ÇEYREK ALTIN 6.439,42 %1,72
        Haberler Ekonomi Borsa Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı - Borsa Haberleri

        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı

        Fenerbahçe, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahibi olduğu payın yüzde 4,80'ini yabancı kurumsal bir yatırımcıya sattı. Kulübün toplam payı yüzde 62,27'ye düştü. Fenerbahçe'nin kasasına bu satıştan 553 milyon 200 bin TL girdi. Kulüpten yapılan açıklamada, satışın 'Bankalar Birliği anlaşmasınında kaynaklanan borcun kapatılması' amacıyla yapıldığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        ABONE OL

        Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür"

        Fenerbahçe'nin kasasına bu satıştan 553 milyon 200 bin TL girdi. Güncel kurla çevrildiğinde yaklaşık 12,8 milyon euroya tekabül ediyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında transfer ettikleri Youssef En-Nesyri'nin bonservisine 19,5 milyon euro ödemişti.

        REKLAM

        KULÜPTEN AÇIKLAMA: BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN KAYNAKLANAN BORÇLARIN KAPATILMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

        Fenerbahçe, satışla ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı. Açıklamada satışın 'Bankalar Birliği anlaşmasınında kaynaklanan borcun kapatılması' amacıyla yapıldığı belirtildi.

        Metinde şu ifadeler yer aldı:

        "Stratejik Pay Satışımız Hakkında

        Fenerbahçemiz kulüp menfaatlerimiz doğrultusunda önemli bir finansal adım attı. Bu doğrultuda kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ni temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46,10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı. Gerçekleştirilen bu işlem, kulübümüzün finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde planlanmış olup, kulübümüzün Fenerbahçe Futbol A.Ş.’deki pay oranı bu satış sonrası %62,27 olmuştur. Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin, yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        Hangi hastalara aylık bağlanır?