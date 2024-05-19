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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!

        Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta Alekander Djiku kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 19:36 Güncelleme: 19.05.2024 - 19:36
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        Derbide kırmızı kart var!
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        Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldiği maçta kırmızı kart çıktı.

        Sarı lacivertli takımda Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

        Djiku ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya yaptığı müdahaleyle görmüştü.

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