Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta Alekander Djiku kırmızı kart gördü.
Giriş: 19.05.2024 - 19:36 Güncelleme: 19.05.2024 - 19:36
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldiği maçta kırmızı kart çıktı.
Sarı lacivertli takımda Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Djiku ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya yaptığı müdahaleyle görmüştü.
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