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Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, grubundaki son maçında güçlü Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk etmeye hazırlanıyor...

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında E.Frankfurt'u konuk edecek Fenerbahçe, gruba galibiyetle veda etmek istiyor...

FENERBAHÇE E.FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında E.Frankfurt takımıyla sahasında karşılaşacak.

9 Aralık Perşembe TSİ 23:00'de başlayacak mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Muhammed, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Mesut Özil, Valencia, Berisha.

FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe E.Frankfurt maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

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