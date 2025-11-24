Habertürk
        Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Ferencvaros maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Ferencvaros maçının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. 5. haftaya 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlikle giren sarı-lacivertliler, topladığı 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Peki, "Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" İşte Fenerbahçe - Ferencvaros maçı bilet fiyatları...

        Giriş: 24.11.2025 - 23:03 Güncelleme: 26.11.2025 - 07:13
        Fenerbahçe - Ferencvaros maçı nefesler tutuldu. Son olarak Viktoria Plzeň FK ile deplasmanda berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe, saha avantajını kullanıp, Ferencvaros'u eli boş göndermek istiyor. Peki, "Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Ferencvaros maçı biletleri ne kadar?" İşte Fenerbahçe - Ferencvaros maçının oynanacağı tarih...

        FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

        FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

        FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        24 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 Adet Bilet)

        25 Kasım Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

        26 Kasım Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

        Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

        FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

        KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL

        FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

        27 Kasım saat 20:45 Fenerbahçe-Ferencvaros

        11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

        22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

        29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

