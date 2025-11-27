Fenerbahçe - Ferencvaros maçı canlı izle ekranı: Fenerbahçe - Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macar ekibi Ferencvaros'u ağırlıyor. Ferencvaros karşısına 5 eksikle çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, kadroda rotasyona gidiyor. Sarı-lacivertliler bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 294 müsabakada 116 galibiyet, 115 mağlubiyet yaşadı. 63 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe - Ferencvaros karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Ferencvaros maçı canlı izle ekranı...
Fenerbahçe - Ferencvaros maçı TRT Spor canlı izle... Fenerbahçe - Ferencvaros maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, 7 puan topladı. Sarı lacivertliler Ferencvaros karşısında galip gelip, Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, "Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Ferencvaros maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Ferencvaros maçı canlı izle sayfası...
FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe - Ferencvaros maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
İÇ SAHADA 146 MAÇTA 76 GALİBİYET
Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 146 maçta 76 galibiyet elde etti.
Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 146 maçta 76 galibiyetin yanı sıra 32 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı.
İç saha maçlarında rakip fileleri 215 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 139 gole engel olamadı.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak.
Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak.
Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ
27 Kasım saat 20:45 Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe
22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe