Trendyol Süper Lig 6. Haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Kapalı gişe oynanması beklenen dev derbinin biletleri için beklenen açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp, biletlerin satışa çıkacağı tarihleri açıkladı. Böylece ‘’Fenerbahçe - Galatasaray derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?’’ sorusu yanıt buldu. Dev derbinin biletleri internet üzerinden satışa sunulacak. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatları ne kadar? İşte, derbi biletleri hakında o açıklama…