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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligde 17 hafta geride kalırken, Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen iki takım 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın eksikleri ve muhtemel 11'leri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı...

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  • Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS maçı biletleri tükendi mi?

    Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek iki takım kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, "Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler tükendi mi?" İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi iki takımda öne çıkan detaylar...
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS maçı biletleri tükendi mi?

    FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. 

     
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS maçı biletleri tükendi mi?

    FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA? 

    Fenerbahçe Galatasaray derbisi beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS maçı biletleri tükendi mi?

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?

    Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu.

     
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS maçı biletleri tükendi mi?

    FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

    Fenebahçe, Galatasaray derbisinde sakatlığı süren Pedro'dan yararlanamayacak.

    Sakatlığını atlatan Luan Peres ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek. 

     
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS maçı biletleri tükendi mi?

    GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

    Anneannesi yaşamını yitirdiği için ülkesine giden Torreira, derbi öncesi İstanbul’a dönecek. Kart cezaları nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyen Oliveira ve Sacha Boey de Fenerbahçe deplasmanında forma giyebilecek. Sarı-Kırmızılı takımda Kazımcan, Ross ve Emre Taşdemir’in ise tedavileri devam ediyor. Bu isimlerden sadece Emre’nin yetişme ihtimali bulunuyor.

     
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS maçı biletleri tükendi mi?

    FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

    Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arão, Miguel Crespo, İrfan, Rossi, Batshuayi, J.King 

     
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS maçı biletleri tükendi mi?

    GALATASARAY MUHTEMEL 11

    Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Sergio Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis

     
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS maçı biletleri tükendi mi?

    EZELİ RAKİPLER: FENERBAHÇE GALATASARAY

    Fenerbahçe ile Galatasaray, oynanacak derbi ile 396. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 148'e 125 üstünlüğü bulunuyor.

     

    Süper Lig'in 18. haftasında 114 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 396. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenilemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 490 golle karşılık verdi.

     
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS maçı biletleri tükendi mi?

    Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 130 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol atma başarısı gösterdi.

     

    İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 2'si eşitlikle tamamlanırken, Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez kazandı. 2021-2022 sezonunun ilk yarısında oynanan derbide Fenerbahçe 1-0 geriden gelip 2-1'lik skorla kazanmıştı. Son maçta ise Sarı lacivertli ekip 2-0 kazanmayı başardı.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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