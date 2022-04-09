Spor Toto Süper Lig´in 32´nci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray´ı konuk edecek. İşte iki takımda da dev maç öncesi son durum...

FENERBAHÇE CEPHESİ

Ligde son 7 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray´ı da taraftarı önünde yenmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Samandıra´da yapılan çalışmalarla sarı-kırmızılıları mağlup ederek hem 3 puanı almayı, hem de ligdeki ikincilik hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe´de Mesut Özil ve Ozan Tufan´ın haricinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör İsmail Kartal 7 yıl sonra derbi mücadeleye çıkacak.

SAKAT CEZALI YOK

Fenerbahçe´de Galatasaray maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan ise bu önemli karşılaşmada görev alamayacak isimler olacak.

EN SON GALİBİYETİ YAŞAYAN FUTBOLCU OZAN TUFAN

Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan´ın haricinde Galatasaray galibiyeti yaşayan oyuncu yer almıyor. Fenerbahçe´nin 2016´daki son galibiyetinde kadroda yer alan Ozan Tufan, ezeli rakiplerine karşı galibiyet gören tek futbolcu ancak yönetim kararı ile kadro dışı olduğu için yarın forma bulamayacak.

KÖTÜ SERİNİN BİTMESİ AMAÇLANIYOR

Fenerbahçe, başkan Ali Koç dönemindeki kötü serileri bitirmek istiyor. Galatasaray´a son 2 yıldır evinde yenilen Fenerbahçe, taraftarlı ilk derbide galip gelmek için sahaya çıkacak. 21 yıllık sahasındaki yenilmezlik serisini unvanını 2019 yılında kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy´deki en son galibiyetini 2016 yılında Robin van Persie´nin golleriyle almıştı. Sorasında evinde onadığı 4 maçın 2´sini kaybeden Fenerbahçe, 2 maçta sahadan mutlu ayrılan taraf oldu.

İSMAİL KARTAL 7 YIL SONRA

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7 yıl aradan sonra derbi maçta sarı-lacivertli ekibin başında yer alacak.

İsmail Kartal, Süper Lig´in 2014-15 sezonunda Fenerbahçe´nin başındayken sarı-kırmızılı ekibe karşı birer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken, iki Beşiktaş derbisini kazandı. 2015 yılında Kadıköy´deki son derbisinde Beşiktaş´a 1-0 yenildikleri maçta takımın başında yer alan İsmail Kartal, 7 yıl aranın ardından bir derbi heyecanı yaşayacak.

Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal´ın Galatasaray maçına şu 11´le çıkması bekleniyor: "Altay, Osayi, Min jae Kim, Serdar Aziz, Novak (Ferdi), Crespo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun."

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı son 4 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. Son maçlarda 2 beraberlik ve 2 galibiyet alan Sarı-kırmızılılar, bu derbiyi de kazanarak sezonun en önemli maçında hem yönetimine, hem de taraftarına hediye vermek istiyor.

KEREM'İN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK

Derbi maçı öncesi sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli, salonda kendisi için hazırlanan özel programı uyguladıktan sonra sahada takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Mostafa Mohamed ise antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programla çalıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine de devam edilirken, derbide oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

TORRENT'İN İKİNCİ DERBİSİ

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Domenec Torrent, Türkiye'de ikinci derbi heyecanını yaşayacak. Torrent, ilk derbisinde 14 Mart 2022 tarihinde Nef Stadyumu Beşiktaş karşısında çıktı. Aslan bu derbide sahadan 2-1 galip ayrıldı. 59 yaşındaki teknik, Galatasaray ile Süper Lig'de 11 karşılaşmada görev aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelrde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle; "Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç (Kerem) Babel, Gomis"