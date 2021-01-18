Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Thiam ve 34. dakikada Samatta'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda sarı-lacivertliler, 67. dakikada Valencia'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. MKE Ankaragücü'nün 90+4. dakikada Emre Güral ile attığı gole engel olmayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

> 2017-2018'den sonra ilk kez 5'te 5

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonundan sonra ilk kez sezon içinde 5'te 5 yaptı. Son olarak 2017-2018 sezonunun 12 ile 16. haftalar arasında üst üste 5 maç kazanan Fenerbahçe, uzun süre sonra bu seriyi tekrarladı.

> Valencia uzun süre sonra gol attı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, uzun süre sonra gol atmayı başardı. Sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü 6. haftada 25 Ekim'de 3-1 kazanılan Trabzonspor maçında atan Valencia, yaklaşık 3 ay sonra golle buluştu. Valencia, MKE Ankaragücü'ne attığı golle ligdeki sayısını da 2'ye çıkardı.

> Thiam ligde üçledi

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mame Thiam, ligdeki üçüncü golüne imza attı. Geçen sezonun aksine Fenerbahçe'de daha çok hücumun solunda görevlendirilen Senegalli oyuncu, ligde sarı-lacivertli formayla ilk gollerini 16. haftada eski takımı Kasımpaşa ile yapılan maçta kaydetmişti. Ligdeki üçüncü golünü MKE Ankaragücü karşısında bulan Thiam, kupada da takımı adına 2 gole imza atmıştı.

> Samatta üst üste 2 resmi maçta gol attı

Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği Mbwana Samatta, performans artırdı. Sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra ilk kez ilk 11'de çıktığı Fatih Karagümrük maçında 2 gole imza atan Samatta, daha sonra gol bulamamıştı. Uzun süreli sakatlığının ardından kupada Kasımpaşa ağlarını sarsan Samatta, MKE Ankaragücü'ne de gol atarak üst üste 2 resmi maçta gol buldu.