Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI YAYIN! Fenerbahçe Gaziantep maçı ilk 11'ler ve kadrolar! FB Gaziantep maçı hangi kanalda? - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI YAYIN! Fenerbahçe Gaziantep maçı ilk 11'ler ve kadrolar! FB Gaziantep maçı hangi kanalda? - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI YAYIN Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Kadrosunda büyük değişime giden Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle girdiği Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk maçında seyircisi önünde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı ve mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORT 1

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

GAZİANTEP FK: Batuhan, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Markovic, Gradel

Jorge Jesus'un ardından bir kez daha Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, kadroda büyük bir değişime gitti. Edin Dzeko, Fred, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir'i transfer eden Fenerbahçe; Arda Güler, Bruma, Diego Rossi, Attila Szalai, Enner Valencia, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Ally Samatta ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüp; Joao Pedro ve Tiago Çukur'u başka takımlara kiralık olarak gönderirken sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin lisansını da devre arasına kadar dondurdu. REKLAM Sezona Rusya'da katıldığı bir hazırlık turnuvasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk resmi maçına ise Avrupa arenasında çıktı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 resmi karşılaşmayı da kazanarak lige hazır bir görüntü çizdi. EKSİKLER Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz. Gaziantep'te savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.

SON 6 SEZONDA YENİLGİSİ YOK Fenerbahçe, ligde son 6 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarını kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, açılış haftasındaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunda RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 kaybederek aldı. Bu sezondan sonra 6 defa oynanan ilk hafta maçlarında Fenerbahçe 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. İLK 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı. İsmail Kartal'ın ekibi son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

GAZİANTEP 4 ŞUBAT'TAN SONRA İLK KEZ Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.