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        Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Kadrosunda büyük değişime giden Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle girdiği Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk maçında seyircisi önünde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı ve mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 20:39
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        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Abdulkadir Bitigen

        SAAT: 21.45

        YAYIN: beIN SPORT 1

        Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

        FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

        GAZİANTEP FK: Batuhan, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Markovic, Gradel

        Jorge Jesus'un ardından bir kez daha Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, kadroda büyük bir değişime gitti.

        Edin Dzeko, Fred, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir'i transfer eden Fenerbahçe; Arda Güler, Bruma, Diego Rossi, Attila Szalai, Enner Valencia, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Ally Samatta ile yollarını ayırdı.

        Sarı-lacivertli kulüp; Joao Pedro ve Tiago Çukur'u başka takımlara kiralık olarak gönderirken sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin lisansını da devre arasına kadar dondurdu.

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        Sezona Rusya'da katıldığı bir hazırlık turnuvasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk resmi maçına ise Avrupa arenasında çıktı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 resmi karşılaşmayı da kazanarak lige hazır bir görüntü çizdi.

        EKSİKLER

        Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz.

        Gaziantep'te savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.

        SON 6 SEZONDA YENİLGİSİ YOK

        Fenerbahçe, ligde son 6 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarını kaybetmedi.

        Sarı-lacivertliler, açılış haftasındaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunda RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 kaybederek aldı. Bu sezondan sonra 6 defa oynanan ilk hafta maçlarında Fenerbahçe 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

        İLK 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı.

        İsmail Kartal'ın ekibi son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

        GAZİANTEP 4 ŞUBAT'TAN SONRA İLK KEZ

        Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.

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