Fenerbahçe- Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, 27. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Son 4 haftada 7 puan kaybeden sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de 5 isim sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe- Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep'i konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadelede sarı lacivertliler mutlak üç puan için sahaya çıkacak. Konuk ekip Gaziantep ise zorlu deplasmanda sürpriz arayışında olacak. İşte karşılaşmanın detayları...
FENERBAHÇE- GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe- Gaziantep FK maçı 17 Mart Salı günü 20.00'de oynanacak.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Kerem, Cherif
İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI!
Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.
5 EKSİK
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde 5 eksik isim bulunuyor.
Tedavileri süren Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo yarınki maçta forma giyemeyecek.
Cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Gaziantep FK karşısında takıma geri dönecek.
6 İSİM SINIRDA
Gaziantep FK maçı öncesinde Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.
Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler.
Bu futbolcular, yarın oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.