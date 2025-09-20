Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan Bankalar Birliği açıklaması

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, düzenlenen olağanüstü genel kurulunda konuştu.

Kızılhan sözlerine, "Fenerbahçe kongreleri, bu büyük kulübün hafızası ve pusulasıdır. Burada alınan kararlar, milyonların umuduna dönüşür." diye başladı.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Kızılhan, "Sizlerin her oyu, Fenerbahçe'nin geleceğine yazılmış bir satırdır. Burada gösterdiğimiz birlik ve kararlılık, kulübümüzün yolunu aydınlatan en güçlü ışıktır." dedi.

Kongrelerin önemini belirten Kızılhan, "Hepimiz aynı hedefte birleşiyoruz. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda en büyük başarıları yakalamak. Fenerbahçe kongreleri, sadece oyların sayıldığı yerler değil, Fenerbahçe'nin istikametinin çizildiği yerdir." dedi.

"MALİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞMAK ÜZEREYİZ"

"Uzun zamandır çalıştığımız Bankalar Birliği'nden çıkış projelerimizi tamamladık. Artık Fenerbahçe, geleceğine kendi iradesiyle karar verecek mali özgürlüğe kavuşmak üzeredir."

"62 MİLYON EURO'LUK CİRO!"

"Geçen sezon Fenerium, tarihinin en yüksek satışına ulaştı ve 62 milyon euro'luk ciroya ulaştı. Emeği geçen tüm Fenerbahçe ailemize teşekkürlerimi iletiyorum."