2' Ferdi

CANLI ANLATIM...

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia.

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flávio, Pelupessy, Serginho, Balde, Diabate

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

13. RANDEVU

İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi.

Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.