5' Serdar Aziz

20'de Fenerbahçe'nin Zajc ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Fenerbahçe'de sakatlanan Pelkas, 30. dakikada yerini Szalai'ye bıraktı.

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STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Yasin Kol

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

GÖZTEPE: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo

TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas

Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertliler, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE DÜŞEBİLİR

Kurtuluş hattının son 6 hafta öncesi 12 puan gerisindeki sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'ye mağlup olması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre resmen küme düşme ihtimali var. Göztepe kaybeder, Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor ve Gaziantep FK, maçlarını kazanırsa İzmir ekibi bitime 5 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.

SINIRDA 6 İSİM

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Hakan, Serdar Aziz, Gustavo, Novak, Osayi ve Kim kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.