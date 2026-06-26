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        Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 22:55 Güncelleme:
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        Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı öncesinde futbol direktörü Oğuz Çetin takımla bir araya geldi.

        Teknik ekip ve oyuncular ile kısa süreli bir toplantı gerçekleştiren Çetin, daha sonra antrenmanın bir bölümünü saha kenarından takip etti.

        Salonda gerçekleştirilen core çalışmasının ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, devamında 2 gruba ayrılarak dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan hücum oyunlarıyla noktalandı.

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        Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        BAŞKAN YILDIRIM TESİSLERE GELDİ

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

        Yıldırım'ın yanında başkan vekili Barış Göktürk ve yöneticilerden Özgür Peker de yer aldı.

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