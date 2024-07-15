Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı için geri sayım başladı. 10-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da kamp yapacak Hull City hazırlık maçı kapsamında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Peki, "Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...