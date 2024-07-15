AÖL sınav yerleri giriş belgesi açıklandı! 2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav giriş belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise öğrencilerinin erişimine sunuldu. Sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından, öğrencilerin sınava gireceği okul adı ve salon numarası gibi bilgiler netlik kazandı. AÖL sınav giriş belgesi Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL sınavlarına kısa bir süre kala, sınav giriş belgesi yayımlandı. Üç oturumdan oluşacak AÖL 3. dönem sınavlarında öğrencilere her bir dersten 11 soru sorulacak. Peki, "2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, açık lise sınavları online mı olacak?" İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri...
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi yayımlandı. Açık lise öğrencileri, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgesine erişim sağlayabilecek.
Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 19.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da
AÖL 2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te,
AÖL 3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saat 10.00’da yapılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AÖL sınavına katılım sağlayacak adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx