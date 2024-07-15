Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL sınav yerleri giriş belgesi açıklandı! 2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, açık lise sınavları online mı olacak?

        AÖL sınav yerleri giriş belgesi açıklandı! 2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav giriş belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise öğrencilerinin erişimine sunuldu. Sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından, öğrencilerin sınava gireceği okul adı ve salon numarası gibi bilgiler netlik kazandı. AÖL sınav giriş belgesi Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 20:56 Güncelleme: 15.07.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL sınavlarına kısa bir süre kala, sınav giriş belgesi yayımlandı. Üç oturumdan oluşacak AÖL 3. dönem sınavlarında öğrencilere her bir dersten 11 soru sorulacak. Peki, "2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, açık lise sınavları online mı olacak?" İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

        2

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

        AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi yayımlandı. Açık lise öğrencileri, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgesine erişim sağlayabilecek.

        3

        Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 19.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        4

        AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖL 1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da

        AÖL 2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te,

        AÖL 3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saat 10.00’da yapılacak.

        5

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        AÖL sınavına katılım sağlayacak adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

        - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

        - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

        MasterChef'te dördüncü önlük sahibini buluyor
        MasterChef'te dördüncü önlük sahibini buluyor
        AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu!
        AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler