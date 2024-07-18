Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçına sayılı saatler kaldı. 10-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da kamp yapacak Hull City hazırlık maçı kapsamında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Peki, "Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Strasbourg maçı ile Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı kapsamında Lugano ile karşılacak sarı lacivertliler, Hull City karşısında son hazırlık maçına çıkıyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip etmek isteyen taraftarlar, "Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı tarihi...
FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Hull City arasındaki hazırlık mücadelesi 18 Temmuz Perşembe (bugün) 20.30'da oynanacak.
FENERBAHÇE- HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe- Hull City maçı TV 8.5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.
İsteyenler karşılaşmayı dijital platform EXXEN'den izleyebilecek.