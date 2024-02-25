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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, iç sahada son 5 maçta kalesini gole kapatamadı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, iç sahada son 5 maçta kalesini gole kapatamadı

        Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken, iç sahada son 5 maçta kalesini gole kapatamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:01
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        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ederken sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçın 9’unda kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, iç sahada ise bu başarılı grafiğini sergileyemedi.

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        Sahasında oynadığı 14 maçta 16 gol yiyen Fenerbahçe, son 5 iç saha maçında kalesini gole kapatamadı.

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        Ligin 18. haftasında Kadıköy’de Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, sonrasında sırasıyla; Konyaspor, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde gol gördü.

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