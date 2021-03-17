Ligde son 4 iç saha maçında kazanamayan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Sarı-lacivertli takım, bitime 11 mücadele kala bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 5, 2. sıradaki Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer buldu.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Fenerbahçe, ligin ilk devresinde en çok zorlandığı periyoda giriyor.

İlk yarıda 10. haftaya tek mağlubiyetle gelen Kanarya; Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK ile oynadığı 4 maçlık süreçten 3 yenilgi ile çıkmıştı. İçeride Beşiktaş'a 4-3, Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanında 3-1 mağlup olmuştu. Erol Bulut'un öğrencileri, bu süreçte sadece deplasmanda Denizlispor'u 2-0 yenebilmişti. Bu döneminden ardından teknik direktör Erol Bulut'a yönelik ilk ciddi eleştiriler de gelmeye başlamıştı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN RÖVANŞ ZAMANI

Sarı-lacivertli takım, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek adına pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisiyle birlikte başlayacak süreçte rövanşları alarak galibiyet serisi oluşturmak zorunda.

Ligin ilk yarısında zorlandığı ekiplere karşı yeni formüller üretmek durumunda olan Erol Bulut için de bu süreç belirleyici olacak.