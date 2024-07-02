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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti

        Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:10
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        Fenerbahçe, Avusturya'ya gitti
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        Sezon başı kamp çalışmalarını Avusturya'nın Bad Waltersdorf bölgesinde gerçekleştirecek Fenerbahçe, bu ülkeye hareket etti.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık terminaline gelen teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular, kendilerini bekleyen özel uçakla Avusturya'ya gitti.

        Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz'a kadar hazırlıklarını bu ülkede sürdürüp ardından İstanbul'a dönecek.

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