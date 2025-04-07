Fenerbahçe ile Lazio'dan anlaşma!

İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapmak için Sarı Lacivertliler'le anlaşma sağladı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, yaz aylarında Lazio ile bir dostluk maçı oynayacak.

İtalyan basınında yer alan haberde, "Lazio, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Marco Baroni'nin takımı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Jose Mourinho'nun takımına karşı bir dostluk maçı oynayacak." ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe ve Lazio arasında oynanacak dostluk maçının hangi ülkede olacağına dair bilgi ise verilmedi.

Lazio, İtalya Serie A'da 31 maçta topladığı 55 puanla altıncı sırada yer alıyor.