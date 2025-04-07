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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe ile Lazio'dan anlaşma - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe ile Lazio'dan anlaşma

        Fenerbahçe, 30-31 Temmuz tarihlerinde İtalyan ekibi Lazio'yla hazırlık maçı yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 18:46 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:46
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        Fenerbahçe ile Lazio'dan anlaşma!
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        İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapmak için Sarı Lacivertliler'le anlaşma sağladı.

        Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, yaz aylarında Lazio ile bir dostluk maçı oynayacak.

        İtalyan basınında yer alan haberde, "Lazio, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Marco Baroni'nin takımı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Jose Mourinho'nun takımına karşı bir dostluk maçı oynayacak." ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe ve Lazio arasında oynanacak dostluk maçının hangi ülkede olacağına dair bilgi ise verilmedi.

        Lazio, İtalya Serie A'da 31 maçta topladığı 55 puanla altıncı sırada yer alıyor.

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