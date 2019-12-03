Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçı mücadelesinde TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u konuk ediyor.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR
SAAT: 20.45
HAKEM : Zorbay Küçük
STAT: Ülker
YAYIN: A Spor
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Tolgay, Jailson, Ferdi, Deniz, Zajc, Muric
YEDEKLER: Altay, Moses, Tolga, Serdar, Rodrigues, Zanka, Alper, Muhammed
TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonundan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tribünden izleyemeyeceği karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak.
Süper Lig'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada TFF 2. Lig temsilisi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla deplasmanda elemişti. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ise TFF 3. Lig ekipleri Pazarspor ile Büyükçekmece Tepecikspor'u eleyerek 5. tura yükseldi.
İki takım, 2017-2018 sezonunda da son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle rakibini elemişti.
Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
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