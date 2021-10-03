Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA

SAAT: 16.00

HAKEM: Atilla Karaoğlan

STAT: Ülker

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar Dursun

YEDEKLER: Berke, Meyer, Mert Hakan, Mesut Özil, Valencia, Pelkas, Osayi, Zajc, Novak, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut

YEDEKLER: Harun, Erdem, Brecka, Sakıb, Aytaç, Doğucan, Hasan, Feyzi, Jorgensen, Dirar

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti.

Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.

Kasımpaşa'ya rakip olduğu son 17 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (14G 2B), tek mağlubiyetini Haziran 2020'de deplasmanda aldı (0-2).

Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 10 Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa (2B 8M), lig tarihinde sadece Ankaragücü'ne karşı daha uzun bir seri yaşadı (1960-2021 arasında 11 maç).

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği son dört Süper Lig maçında iki ekip de en az ikişer gol sevinci yaşadı ve bu karşılaşmalar toplam 20 gole sahne oldu (Fenerbahçe 12-8 Kasımpaşa).

Süper Lig'deki son dört maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe (2G 1B 1M), aynı miktarda puanı daha önceki 11 karşılaşmada bıraktı (9G 1B 1M).

Deplasmanda oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kasımpaşa (5B 8M), bu süreçteki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek aldı.

KANARYA'DA DÖRT EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalara başlayan Marcel Tisserand'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.

Sakatlıklarını atlatan ve takımlara çalışmalara başlayan Nazım Sangare ile Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Vitor Pereira karar verecek.

ÜLKER STADI