        Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı canlı: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler

        Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertliler, haftayı puan kaybıyla kapatan Galatasaray'ın ardından hata yapmak istemiyor. Taraftarı önünde üç puanı hedefleyen Kanarya'da sakatlıklar teknik heyetin planlarını etkilerken, kart sınırındaki isimler de dikkat çekiyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesinde gözler hem ilk 11 tercihlerine hem de maçın yayın bilgilerine çevrildi. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgisi...

        Giriş: 23.02.2026 - 19:30
        1

        Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapılırken, Fenerbahçe için bir viraj daha geride kalıyor. 23. hafta kapanış mücadelesinde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Zirvedeki dengeleri değiştirebilecek karşılaşma öncesinde iki önemli eksik bulunurken, teknik direktörün sahaya süreceği muhtemel kadro merak konusu oldu. Taraftarlar ise maçın saatini ve canlı yayın detaylarını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

        2

        FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı 23 Şubat Pazartesi saat 20:00'de başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

        3

        LİGDE 46. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 defa kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 112 gol gönderirken, Paşa da 40 kez gol sevinci yaşadı.

        4

        MUHTEMEL 11'LER:

        FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

        5

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Kerem Demirbay, Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci, Benedyczak, Cenk

