Fenerbahçe - Konyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe - Konyaspor maçının saati ve muhtemel 11'leri gündemi meşgul etmeye başladı. Fenerbahçe, bu maça 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, "Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...