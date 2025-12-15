Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 48 maçın 36'sını Fenerbahçe, 8'ini ise Konyaspor kazandı. 4 müsabada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Avrupa'da ve ligde iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. İki takımda da önemli eksikler dikkat çekiyor. Peki, "Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe - Konyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe - Konyaspor maçının saati ve muhtemel 11'leri gündemi meşgul etmeye başladı. Fenerbahçe, bu maça 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, "Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Konyaspor maçı 15 Aralık saat 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
EKSİKLER
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Asensio (İsmail), Talisca, Oğuz, Kerem, Duran.
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Melih, Bjorlo, Bardhi, Muleka, Umut.