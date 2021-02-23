Ligde son 3 maçında 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü. Beşiktaş ise haftayı bay geçerken sarı-lacivertli takım, averajla rakibinin alt sırasında yer aldı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un performansı tartışma konusu olurken Kanarya'yı kısa süre içerisinde kritik maçlar bekliyor. Trabzonspor (d),Antalyaspor ve Konyaspor (d) karşılaşmaları hem Erol Bulut için hem de şampiyonluk yarışı için belirleyici olacak.

3 RAKİP DE FORMDA

Fenerbahçe, pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Abdullah Avcı ile çıkışa geçen ve 2021'de hiç maç kaybetmeyen Trabzonspor, sarı-lacivertli takımı yenerse iki takımın puanları eşitlenecek. Bordo-mavili takım, son 10 maçının 9'unu kazanırken 1'ini beraberlikle bitirdi.

Trabzonspor maçının ardından rakip Ersun Yanal'lı Antalyaspor olacak. Karşılaşma 4 Mart Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe'nin eski hocası Ersun Yanal'ın yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, Trabzonspor gibi 2021'de hiç mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 3 galibiyet, 7 beraberlik aldılar. Bu süreçte yalnızca 5 gol yediler.

8 Mart Pazartesi günü ise Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. 6 maçlık kazanamama serisinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı takım, koltuğu İlhan Palut'a emanet etmişti. Yeni teknik direktörleriyle beyaz sayfa açan ekip, oynadığı son 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.