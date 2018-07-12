Yeni sezon hazırlıkları için İsviçre'nin Lozan kentinde giden Fenerbahçe hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lausanne ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Lausanne hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Lausanne hazırlık maçı ile ilgili detaylar...





FENERBAHÇE - LAUSANNE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, İstanbulspor ile hazırlık maçında 13 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. İsviçre'de oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

FENERBAHÇE'NİN PROGRAMI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 10-18 Temmuz'da İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapacak Fenerbahçe, 14 Temmuz'da Lozan, 18 Temmuz'da da İngiltere'nin Fulham takımıyla karşılaşacak.



Daha sonra İstanbul'a dönecek sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda 21 Temmuz'da Hollanda'nın Feyenoord, 1 Ağustos'ta ise İtalya'nın Cagliari takımlarını konuk edecek.



Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak.

Süper Lig'de yeni sezon ise 10 Ağustos'ta başlayacak.