Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Fransız ekibi Lille'e 90+1. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup oldu. Alınan mağlubiyetin ardından sarı lacivertlilerde gözler rövanş maçına çevrildi. Fenerbahçe, Lille engelini geçmesi durumunda adını play-off’a yazdıracak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Peki Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Şampiyonlar Ligi rövanş maçı hakkında detaylar.