Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe-Lille rövanş maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, İstanbul'da oynanacak rövanş mücadelesine odaklandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe-Lille rövanş maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Fransız ekibi Lille'e 90+1. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup oldu. Alınan mağlubiyetin ardından sarı lacivertlilerde gözler rövanş maçına çevrildi. Fenerbahçe, Lille engelini geçmesi durumunda adını play-off’a yazdıracak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Peki Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Şampiyonlar Ligi rövanş maçı hakkında detaylar.
FENERBAHÇE-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Fransa’nın LOSC Lille takımını ağırlayacak.
Fenerbahçe-Lille rövanş maçı, 13 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu’ndaki karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.
FENERBAHÇE-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Lille maçının yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı. Mücadelenin Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE-LILLE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Fenerbahçe-Lille maçı biletlerinin satışa çıkacağı tarihler ve fiyatları açıklandı. Heyecanla beklenen karşılaşmanın bilet detayları şu şekilde:
11.08.2024 Pazar günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)
11.08.2024 Pazar günü saat 19.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)
12.08.2024 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Genel satışa sunulacaktır.
Satılan biletler transfere kapalı olacaktır.
FENERBAHÇE-LILLE MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR , KAÇ TL?
KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 1.600,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 1.700,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H-BLOK: 3.500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C-G BLOK: 4.150,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL
VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL