Fenerbahçe Lille'i elerse rakibi kim olacak? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakibi!

PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta İstanbul’da, rövanşı ise 27 ya da 28 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak

Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.