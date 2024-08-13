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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Lille’i elerse rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakibi!

        Fenerbahçe Lille'i elerse rakibi kim olacak? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakibi!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya geliyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı lacivertli ekip,taraftarı önünde kendisini play-o9ff turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak. Fenerbahçe'nin Lille'i geçmesi durumunda play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Peki Fenerbahçe Lille'i elerse rakibi kim olacak? İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakibi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 12:05 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:05
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa’nın LOSC Lille ekibini konuk ediyor. Deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılan sarı lacivertli ekip, 2 farklı galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Kanarya’nın Lille'i saf dışı bırakması halinde play-off turunda karşı karşıya geleceği muhtemel rakibi belli oldu. Futbolseverler ‘’Fenerbahçe Lille’i elerse rakibi kim olacak?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Peki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle eşleşecek? İşte, Fenerbahçe’nin play-off turu muhtemel rakibi…

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        FENERBAHÇE LİLLE’İ ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

        Sarı-lacivertliler, kritik mücadele öncesinde tur hesapları yapmaya başladı. Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.

        Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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        Slavia Prag ilk maçta rakibini 3-1 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakaladı. Bu eşleşmenin rövanş mücadelesi de 13 Ağustos Salı günü saat 21.30’da başlayacak.

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        PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

        Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta İstanbul’da, rövanşı ise 27 ya da 28 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak

        Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURALARI NE ZAMAN?

        Şampiyonlar Ligi grup kuraları ise 29 Ağustos tarihinde çekilecek. Grup'taki ilk karşılaşmalar ise 17-19 Eylül tarihinde oynanacak.

        Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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