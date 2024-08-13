Fenerbahçe Lille'i elerse rakibi kim olacak? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakibi!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya geliyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı lacivertli ekip,taraftarı önünde kendisini play-o9ff turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak. Fenerbahçe'nin Lille'i geçmesi durumunda play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Peki Fenerbahçe Lille'i elerse rakibi kim olacak? İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakibi!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa’nın LOSC Lille ekibini konuk ediyor. Deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılan sarı lacivertli ekip, 2 farklı galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Kanarya’nın Lille'i saf dışı bırakması halinde play-off turunda karşı karşıya geleceği muhtemel rakibi belli oldu. Futbolseverler ‘’Fenerbahçe Lille’i elerse rakibi kim olacak?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Peki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle eşleşecek? İşte, Fenerbahçe’nin play-off turu muhtemel rakibi…
FENERBAHÇE LİLLE’İ ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Sarı-lacivertliler, kritik mücadele öncesinde tur hesapları yapmaya başladı. Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.
Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Slavia Prag ilk maçta rakibini 3-1 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakaladı. Bu eşleşmenin rövanş mücadelesi de 13 Ağustos Salı günü saat 21.30’da başlayacak.
PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta İstanbul’da, rövanşı ise 27 ya da 28 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak
Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURALARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi grup kuraları ise 29 Ağustos tarihinde çekilecek. Grup'taki ilk karşılaşmalar ise 17-19 Eylül tarihinde oynanacak.
Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.