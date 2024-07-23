Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho yönetimde çıktığı ilk maçta Lugano'yu 4-3'lik skorla mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler tur kapsını araladı. Rövanş maçı için geri sayım sürerken, "Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı tarihi...
Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano karşısında iyi bir görüntü çizen sarı lacivertliler sahadan 4-3'lik galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano engelini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek. Peki, "Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE LUGANO RÖVANŞ MAÇI 30 TEMMUZ'DA
Fenerbahçe - FC Lugano eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz saat 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Lugano maçı D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe’nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Lugano’yu elemesi durumunda Fransa’nın Lille takımıyla karşılaşacak.
İşte eşleşmeler
Slavia Praha (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Lille (Fransa) / Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
Dinamo Kiev (Ukrayna) / Partizan (Sırbistan) - Rangers (İskoçya)
Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)