Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano karşısında iyi bir görüntü çizen sarı lacivertliler sahadan 4-3'lik galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano engelini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek. Peki, "Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...