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        Fenerbahçe, Lyanco ile anlaşmaya yakın!

        Fenerbahçe, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Lyanco için devreye girdi. Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki stoperin transferi için önemli aşama kaydetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 00:01
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        Fenerbahçe, Lyanco ile anlaşmaya yakın
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        Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Lyanco için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

        LYANCO, 2022-2023 SEZONUNDA 30 MAÇA ÇIKTI

        Lyanco, 2022-2023 sezonunda Southampton ile 21 tanesi Premier Lig olmak üzere 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

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