Fenerbahçe Medicana: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 | MAÇ SONUCU
Galatasaray HDI Sigorta, 2025-2026 sezonu SMS Grup Efeler Ligi 6'ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan derbinin setleri 25-22, 22-25, 21-25, 25-17 ve 16-18’lik skorlarla sonuçlandı.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Ozan Çagı Sarıkaya, Onur Coşkun
FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Barthelemy, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Ngapeth, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Galvez
GALATASARAY HDI SİGORTA: Jaeschke, Hasan Yeşilbudak (L), Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Maar, Caner Ergül (L), Doğukan Ulu, Can Koç
SETLER: 25-22, 22-25, 21-25, 25-17, 16-18
SÜRE: 2 saat 27 dakika