        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana: 3 - PGE Budowlani: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana: 3 - PGE Budowlani: 0 | MAÇ SONUCU

        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Polonya'nın PGE Budowlani ekibini konuk eden Fenerbahçe Medicana, mücadeleyi 3-0 kazandı. Sarı Lacivertliler, 6'da 6 yaparak grubu lider tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        Giriş: 04.02.2026 - 22:20 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:21
        F.Bahçe Medicana, lider olarak çeyrek finalde!
        Fenerbahçe Medicana, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubunun son haftasında ağırladığı Polonya ekibi PGE Budowlani'yi 3-0 mağlup etti.

        Grup etabındaki 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale yükseldi.

        Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

        Hakemler: Michele Brunelli (İtalya), David Fuentes Fernandez (İspanya)

        Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Bedart-Ghani, Hande Baladın (Gizem (L), Cristina, Arelya)

        PGE Budowlani: Grabka, Damaske, Lelonkiewicz, Storck, Buterez, Planinsec, (Lysiak (L), Marquez, Druzkowska, Wenerska, Siuda, Majkowska)

        Setler: 25-8, 25-17, 26-24

        Süre: 70 dakika (18, 21, 31)

