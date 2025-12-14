Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler Belediyespor'a deplasmanda set vermedi!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti.
Bahçelievler Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 25-10, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana 30 puana yükselirken Bahçelievler 0 puanda kaldı.
Fenerbahçe Medicana, gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Bahçelievler ise Nilüfer Belediye ile deplasmanda karşılaşacak.
Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi
Hakemler: Selçuk Görmen, Gül Çiftçi Biçer
Bahçelievler Belediyespor: Ceylan Arısan, Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural (Dilara Yeşil, Sema Doluca, Pelin Özkılıççı, Eda Say, Nur Yılmaz)
Fenerbahçe Medicana: Fatma Beyaz, Orro, Cristina, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Safranova, Helin Kayıkçı, Bedart, Arelya Karasoy)
Setler: 10-25, 15-25, 16-25
Süre: 75 dakika (22, 25, 28)