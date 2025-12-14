Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler Belediyespor'a deplasmanda set vermedi! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler Belediyespor'a deplasmanda set vermedi!

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 18:36 Güncelleme: 14.12.2025 - 18:36
        Fenerbahçe Medicana, deplasmanda set vermedi!
        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti.

        Bahçelievler Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 25-10, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana 30 puana yükselirken Bahçelievler 0 puanda kaldı.

        Fenerbahçe Medicana, gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Bahçelievler ise Nilüfer Belediye ile deplasmanda karşılaşacak.

        Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

        Hakemler: Selçuk Görmen, Gül Çiftçi Biçer

        Bahçelievler Belediyespor: Ceylan Arısan, Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural (Dilara Yeşil, Sema Doluca, Pelin Özkılıççı, Eda Say, Nur Yılmaz)

        Fenerbahçe Medicana: Fatma Beyaz, Orro, Cristina, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Safranova, Helin Kayıkçı, Bedart, Arelya Karasoy)

        Setler: 10-25, 15-25, 16-25

        Süre: 75 dakika (22, 25, 28)

