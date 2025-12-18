Fenerbahçe Medicana'da Abbondanza dönemi sürecek!
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, başarılı başantrenör Marcello Abbondanza ile yola devam etmeye hazırlanıyor. Kulüp, İtalyan çalıştırıcı ile 1+1 yıllık yeni sözleşme için görüşmelere başladı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın başındaki üçüncü dönemini yaşayan İtalyan başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması için görüşülüyor.
Abbondanza, Fenerbahçe'nin başında 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 2 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.