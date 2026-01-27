Habertürk
        Fenerbahçe Medicana, Slovenya ekibini ağırlayacak! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Slovenya ekibini ağırlayacak!

        Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda yarın OK Alpacem Kanal'ı ağırlayacak

        Giriş: 27.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:20
        F.Bahçe Medicana, Slovenya ekibini ağırlayacak!
        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibini konuk edecek.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

        Mücadeleyi Eldar Aliyev (Azerbaycan) ve Alexandros Avramidis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek.

        Turun ilk maçında rakibini 3-1 yenen sarı-lacivertli takım, rövanş mücadelesinde 2 set kazanması durumunda play-off turuna yükselecek.

