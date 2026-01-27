Fenerbahçe Medicana, Slovenya ekibini ağırlayacak!
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda yarın OK Alpacem Kanal'ı ağırlayacak
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Mücadeleyi Eldar Aliyev (Azerbaycan) ve Alexandros Avramidis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek.
Turun ilk maçında rakibini 3-1 yenen sarı-lacivertli takım, rövanş mücadelesinde 2 set kazanması durumunda play-off turuna yükselecek.