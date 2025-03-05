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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe, Milano deplasmanında! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe, Milano deplasmanında!

        THY Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 28. hafta maçında 6 Mart Perşembe günü (yarın) İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:15
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        Fenerbahçe, Milano deplasmanında!
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. haftasında yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

        Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

        Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 27 maçta aldığı 18 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.

        İtalyan takımı ise 15 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde son olarak erteleme maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendi.

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