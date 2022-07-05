Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe, bu kez güçlü Macaristan temsilcisi Mol Vidi ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte şimdiden büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Mol Vidi maçı ile ilgili bilgiler...



FENERBAHÇE MOL VIDI MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Mol Vidi hazırlık maçı 5 Temmuz Salı günü oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia



FENERBAHÇE MOL VIDI MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Mol Vidi maçı S Sport ve S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

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