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Fenerbahçe Mol Vidi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu kez Macaristan temsilcisi Mol Vidi ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan sarı lacivertliler, Mol Vidi karşısında da bol gollü galibiyet arıyor. İşte şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Mol Vidi maçı ile ilgili bilgiler...

Fenerbahçe Mol Vidi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe, bu kez güçlü Macaristan temsilcisi Mol Vidi ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte şimdiden büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Mol Vidi maçı ile ilgili bilgiler...

FENERBAHÇE MOL VIDI MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Mol Vidi hazırlık maçı 5 Temmuz Salı günü oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia

FENERBAHÇE MOL VIDI MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Mol Vidi maçı S Sport ve S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE PARTİZAN MAÇI CANLI İZLE

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