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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe nasıl birinci olur? UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için artık heyecan dorukta. Bu akşam oynanacak zorlu mücadele öncesi grubunda liderliği elinde bulunduran temsilcimiz Fenerbahçe, liderliğini korumak ve adını son 16'ya yazdırmak için Dinamo Kiev karşısında bol gollü bir 3 puan almaktan başka bir şey düşünmüyor. İşte, temsilcimizin grubunu lider bitirme ihtimalleri ve güncel puan durumu...

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  • Fenerbahçe nasıl birinci olur? UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu! Fenerbahçe nasıl lider bitirir ve gruptan nasıl çıkar?

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynadığı ilk 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda grup sonuncusu Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte, gruptaki puan durumu ve temsilcimizin grubu lider bitirme ihtimalleri...
  • Fenerbahçe nasıl birinci olur? UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu! Fenerbahçe nasıl lider bitirir ve gruptan nasıl çıkar?

    UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

    1-FENERBAHÇE / 11 Puan ve 4 Averaj

    2-Rennes / 11 Puan ve 3 Averaj

    3-AEK Larnaca / 4 Puan ve -3 Averaj

    4-Dinamo Kiev / 1 Puan ve -4 Averaj
  • Fenerbahçe nasıl birinci olur? UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu! Fenerbahçe nasıl lider bitirir ve gruptan nasıl çıkar?

    FENERBAHÇE GRUBU NASIL LİDER BİTİRİR?

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda lider durumda bulunan temsilcimiz Fenerbahçe,  grubunu lider tamamlarsa adını son 16'ya yazdıracak.
  • Fenerbahçe nasıl birinci olur? UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu! Fenerbahçe nasıl lider bitirir ve gruptan nasıl çıkar?

    FENERBAHÇE 2. OLURSA NE OLACAK?

    Sarı lacivertliler, grubunu 2. sırada tamamlarsa son 24'de ter dökecek.

    İşte, Fenerbahçe ile Rennes arasında puan eşitliği olursa yaşanacak senoryalar.
  • Fenerbahçe nasıl birinci olur? UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu! Fenerbahçe nasıl lider bitirir ve gruptan nasıl çıkar?

    UEFA AVRUPA LİGİ PUAN EŞİTLİĞİ SİSTEMİ (SIRASIYLA)

    Normal futbol puan sistemi (galibiyet 3, beraberlik 2, mağlubiyet 0) uygulanır. İki veya daha fazla takımın puan eşitliğinde ise sırasıyla:

    1-) İlgili takımlar arasındaki maçlardaki puan durumu

    2-) İlgili takımlar arasındaki maçlardaki gol averajı

    3-) İlgili takımlar arasındaki maçlardaki atılan gol sayısı

    4-) İlgili takımlar arasındaki maçlardaki deplasman golleri sayısı
  • Fenerbahçe nasıl birinci olur? UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu! Fenerbahçe nasıl lider bitirir ve gruptan nasıl çıkar?

    1-4 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa 1-4 kriterler iki takım için yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa:

    5-) Grup geneli gol averajı

    6-) Grup geneli atılan gol sayısı

    7-) Grup geneli deplasman golleri sayısı

    8-) Grup geneli galibiyet sayısı
  • Fenerbahçe nasıl birinci olur? UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu! Fenerbahçe nasıl lider bitirir ve gruptan nasıl çıkar?

    9-) Grup geneli deplasman galibiyeti sayısı

    10-) Grup geneli fair-play puanı (sarı kart=1, kırmızı kart=3, sarı + kırmızı kart=4 ceza puanı)

     

    11-) Son 5 yıldaki kulüp katsayısı kriterleri dikkate alınır.

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