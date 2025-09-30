Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Nice hazırlıklarına başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Nice hazırlıklarına başladı!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibiyle sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:41 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:41
        F.Bahçe Nice hazırlıklarına başladı!
        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

        Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.

        Hesap.com Antalyaspor maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

