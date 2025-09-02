Fenerbahçe'nin 31. Brezilyalısı Ederson!

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro yapılanmasına devam ediyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve 10 yıl sonra Brezilyalı kaleci transfer eden sarı-lacivertliler, bu doğrultuda deneyimli file bekçisi Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine Portekiz'de başlayan Ederson, Benfica takımında yaşadığı şampiyonluklarının ardından 2017 yazında İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu. Brezilyalı kaleci takımının ülkesinde ve dünyada elde ettiği birçok başarıda pay sahibi oldu. 6 kez İngiltere Premier Lig zaferine ulaşırken, 4 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa, 2 FA Cup, 1'er kez de UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

Ederson, 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde City'nin kalesini korurken, yaptığı başarılı kurtarışlarla da kulübün ilk kez kazandığı bu kupada önemli rol oynadı. Öte yandan 29 kez de Brezilya Milli Takımı formasını giydi.