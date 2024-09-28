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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:43
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        İşte F.Bahçe'nin Antalya kafilesi
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Bu maç için Antalya'ya giden sarı-lacivertliler kamp kadrosunu açıkladı.

        Yeni transferlerden Filip Kostic kafilede yer alırken; İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bright Osayi-Samuel, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Antalya'ya götürülmedi.

        İşte F.Bahçe'nin Antalya kafilesi:

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