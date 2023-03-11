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Fenerbahçe'nin B Planı Vincenzo Montella

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-lacivertlilerin hedefinde Vincenzo Montella var

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  • Fenerbahçe'nin B Planı Vincenzo Montella! - FB Transfer Haberleri

    Fenerbahçe'de Portekiz modeli kısa sürebilir. 
  • Fenerbahçe'nin B Planı Vincenzo Montella! - FB Transfer Haberleri

    Sezon başında 1 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Jorge Jesus, yeni mukaveleye sıcak bakmıyor. 

     

     
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    Sarı lacivertliler gelecek sezon İtalyan modeline geçmeyi planlıyor.

     
  • Fenerbahçe'nin B Planı Vincenzo Montella! - FB Transfer Haberleri

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  • Fenerbahçe'nin B Planı Vincenzo Montella! - FB Transfer Haberleri

    İtalyan teknik adam mavi-lacivertli takımla sözleşme uzatmayacak.
  • Fenerbahçe'nin B Planı Vincenzo Montella! - FB Transfer Haberleri

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Montella'nın oynattığı futbolu beğeniyor. 
  • Fenerbahçe'nin B Planı Vincenzo Montella! - FB Transfer Haberleri

    Sezon sonu Jesus'un yerine en güçlü aday Vincenzo Montella. 
  • Fenerbahçe'nin B Planı Vincenzo Montella! - FB Transfer Haberleri

    İtalyan çalıştırıcının süper ligi tanıması da tercih edilmesinin nedenlerinden biri oldu.
  • Fenerbahçe'nin B Planı Vincenzo Montella! - FB Transfer Haberleri

    2021'de Adana Demirspor'un başına geçen Mopntella geçen sezon 1.51 puan ortalaması yakalarken bu sezon ise maç başına 1.77 puan elde etti.

Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik
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