Fenerbahçe'nin bayrağı köprüde
Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun bayrağı köprüye asıldı.
Giriş: 26.06.2024 - 17:37 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:37
Türkiye Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko’nun bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı.
Sarı-lacivertli bayraklar, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki yerlerini aldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Şanlı bayrağımız, boğaza renk katıyor” ifadeleri kullanıldı.
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