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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe'nin bayrağı köprüde - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin bayrağı köprüde

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun bayrağı köprüye asıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:37 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:37
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        Fenerbahçe'nin bayrağı köprüde
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        Türkiye Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko’nun bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı.

        Sarı-lacivertli bayraklar, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki yerlerini aldı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Şanlı bayrağımız, boğaza renk katıyor” ifadeleri kullanıldı.

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