        Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! - Son dakika FB haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

        Fenerbahçe Kulübü'nün 30 Kasım 2025 itibarıyla toplam borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğu açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 31.01.2026 - 12:54
        Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verirken, sarı-lacivertli kulübün 30 Kasım 2025 itibarıyla toplam borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğunu söyledi.

        Dönen Varlıklar 5 milyar 591 milyon TL, Duran Varlıklar 20 milyar 496 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 87 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili giderlerin 1 milyar 962 milyon TL, gelirlerin de 1 milyar 530 TL olduğunu açıkladı.

        Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 27 milyar 635 milyon TL olduğunu söyledi.

