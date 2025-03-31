Fenerbahçe'nin derbi 11'i netleşiyor!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük oranda netleştirirken, ileri uçtaki tercihi de belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Ligde Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla morallenen Fenerbahçe, dev derbinin hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı ezeli rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho da zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde beirledi.
Portekizli teknik adam, ligde hafta sonu Trabzonspor ile oynayacak olmalarına rağmen derbide rotasyon yapmayı düşünmüyor.
Fenerbahçe'de kaleyi son haftaların formda ismi İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor.
Üçlü savunmada ise Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar ve Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor.
Mourinho, orta sahanın ortasında ise Fred, Szymanski ve Dusan Tadic'e görev verecek.
Sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta ise Filip Kostic görev alacak.