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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin derbi 11'i netleşiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin derbi 11'i netleşiyor!

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük oranda netleştirirken, ileri uçtaki tercihi de belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 09:19 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:19
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        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

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        Ligde Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla morallenen Fenerbahçe, dev derbinin hazırlıklarını sürdürüyor.

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        Sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı ezeli rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

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        Teknik direktör Jose Mourinho da zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde beirledi.

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        Portekizli teknik adam, ligde hafta sonu Trabzonspor ile oynayacak olmalarına rağmen derbide rotasyon yapmayı düşünmüyor.

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        Fenerbahçe'de kaleyi son haftaların formda ismi İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor.

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        Üçlü savunmada ise Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar ve Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor.

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        Mourinho, orta sahanın ortasında ise Fred, Szymanski ve Dusan Tadic'e görev verecek.

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        Sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta ise Filip Kostic görev alacak.

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        Fenerbahçe'nin ileri uçta ise Youssef En-Nesyri - Anderson Talisca ikilisiyle gol araması bekleniyor.

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        Dzeko ise son maçlarda olduğu gibi yine yedek kulübesinde olacak.

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