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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın hedefi sarı-lacivertli takımda şampiyonluk yaşamak

Geçtiğimiz sezonu TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli forma ile şampiyonluklar kazanmak istediğini söyledi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın hedefi sarı-lacivertli takımda şampiyonluk yaşamak:
AA

Muhammed Gümüşkaya, "En büyük hayalim öncelikle Fenerbahçe'de kupalar kazanmak. Daha sonra A Milli Takım'da forma giymek, ülkemizi temsil etmek. Sonra da kulübüme çok büyük katkı sağlayarak Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatan Muhammed, "Fenerbahçe'nin futbolcusuyum, kulübüm uygun gördüğü takdirde beni geri alabiliyor. Ne olur ne olmaz bilmiyorum. Çünkü ailem ve menajerimle konuşup hocalarım da uygun görürse ona göre bir kariyer planlaması yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"EMRE BELÖZOĞLU'YLA ÇALIŞMAK İSTERİM"

Genç futbolcu, Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun kendisi için özel bir isim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Emre Ağabey'in futbolcu olarak son senesinde, ben de Fenerbahçe A Takımı'ndaydım. O seneyi dolu dolu geçirdim, bunun için çok mutluyum. Çünkü çok fazla şey öğrendim. Emre Ağabey çok büyük bir karakter. Hırsı ve isteme arzusu bana çok şey kattı. Bunda dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'de onunla top oynayıp aynı sahaya çıktığım için çok mutluyum. Topu alışından tutun, pas verişine kadar bize her şeyi öğretmeye çalışıyordu. Antrenmana odaklanması bile bizim için bir örnekti. Biz de bundan tabii ki faydalandık."

Muhammed Gümüşkaya, "Teknik direktör Emre Belözoğlu ile çalışmak ister misin?" sorusuna ise, "Tabii ki Emre Belözoğlu'yla çalışmak isterim. Çünkü bana çok fazla şey katacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

Muhammed, Beypiliç Boluspor'da kiralık geçirdiği sezon hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:

"Fenerbahçe'den, evimden ilk defa dışarı çıkıyorum. Benim için çok kritik bir hamleydi. Bu yüzden ailem ve menajerimle çok fazla düşündük. Çok doğru bir hamle yapmamız gerekiyordu. Boluspor'un uygun olduğunu düşündük. Transferimde Boluspor Sportif Direktörü Barbaros Gözneli'nin büyük emeği oldu. Boluspor benim için çok önemli bir yer. Başlarda fazla süre alamadım, zaman geçtikçe ve kendimi geliştirdiğim için hoca bana forma şansı verdi.

Reha Hoca (Erginer) benim için çok önemli bir yere sahip. Çünkü neredeyse bana yeni bir mevki kazandırdı. Fenerbahçe'de yıllarca kanat oynadım, Reha Hoca ve sportif direktörümüz Barbaros Gözneli bana orta saha mevkisini kazandırdı. Bir futbolcu için ekstra bir pozisyonda oynayabilmek çok önemli. Farklı seçenekler oluşturabiliyor. Kötü başladığımız sezon, çok da iyi olmasa ada bulunduğumuz konumdan iyi bir yerde bitirdik, bunun için de mutluyum."

BRUNO FERNANDES VE DI MARIA'YI ÖRNEK ALIYOR

Orta sahada, kanata göre daha fazla alana sahip olduğunu ve boşluk bulduğunu aktaran Muhammed, örnek aldığı isimleri ise, "Mevkimde kesinlikle Bruno Fernandes, çünkü çok beğeniyorum. Kendimi de ona benzetmeye çalışıyorum. Penaltı vuruşları da dahil. Fenerbahçe'de ise kanat oynuyordum ve bu yüzden çok fazla Di Maria'yı örnek alıyordum. Çünkü kendimi ona çok fazla benzetiyordum. Sol ayak, duruş tarzı ve beden dili... Hareketleri de dahil onu örnek alıyordum. Ama şimdi pozisyonum da değiştiği için örnek aldığım futbolcu tarzı da değişiyor." sözleriyle açıkladı.

Avrupa'da futbol oynamak istediği ligin LaLiga olduğunu belirten genç futbolcu, "En sevdiğim lig kesinlikle LaLiga. Oyun tarzımı da yakıştırıyorum. Tabii ki en ön planda Premier Lig var. Kalite, tempo ve göz zevki olsun, üst seviye bir lig. Kendimin daha çok LaLiga'ya yatkın olduğumu düşünüyorum. Sevilla, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlar çok özel." ifadelerini kullandı.

Muhammed Gümüşkaya, sahada en güvendiği özellikleriyle ilgili olarak ise, "Sahada çok fazla panik yapan birisi değilim. Bunun bana çok fazla artı kattığını düşünüyorum. Top gelmeden çevre kontrolü yapmak ve dönebilmek çok önemli. Özellikle şu an bulunduğum mevkide, orta sahada o geçişi sağlamak çok önemli. Elimden geldiğince çalışarak bunu geliştirmeye çalışıyorum. Orta sahaya bu sene adapte olmaya başladım. Bu yüzden geliştirmem gereken çok fazla yönüm var. Gelişime açık olduğum için sürekli çalışarak, örneğin alıp hızlı bir şekilde dönüp savunmadan hücuma geçişi çok fazla çalışarak iyileştirmeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

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