Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği maçta golcüler sahneye çıktı! Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Diego Rossi, Mergim Berisha ve Mesut Özil, ligde aylar sonra gol sevinci yaşadı.

Diego Rossi son golünü 17 Ekim 2021'de Trabzonspor'a atarken Mergim Berisha 19 Aralık 2021'de Beşiktaş filelerini havalandırmıştı. Mesut Özil ise 22 Aralık 2021'de Fatih Karagümrük'e gol atmıştı.

Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Rossi, takımını 1-0 öne geçirdi. Mesut Özil, 50. dakikada penaltıdan skoru 2-0 yaptı. 74'te oyuna giren Berisha ise genç yıldız Arda Güler'in asistiyle uzatma dakikalarında takımın 5. golünü kaydetti. Süper Lig'de Mesut 8, Berisha 4, Rossi ise 3. golüne ulaştı.

Maçın diğer golcülerinden 17 yaşındaki Arda Güler, kariyerindeki ilk golünü attı. Pelkas ise ligde bu sezon 3. golünü Alanya ağlarına yolladı.