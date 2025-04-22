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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!

        Fenerbahçe, son 3 sezonda olduğu gibi bu yıl da nisan ayında kritik puan kayıpları yaşadı. 2022'den bu yana nisan aylarında oynadığı maçlarda uzatma dakikalarında yediği gollerle şampiyonluk yarışında büyük darbeler aldı. Son olarak Kayserispor'la 3-3 berabere kalan sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Süper Lig'de sezonun son 6 haftasına girilirken, Fenerbahçe'nin nisan ayı kabusu bu yıl da sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 10:29 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:29
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

        Bu sonucun ardından lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşen sarı lacivertliler, yine nisan ayında büyük bir darbe aldı.

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        HT Spor'dan Esra Köse'nin derlediği habere göre, Sarı-Lacivertliler, 2022/2023 sezonunun 31. haftasında 24 Nisan 2023’te İstanbulspor’u konuk etmişti.

        Karşılaşmadan uzatma dakikalarında yediği golle 3-3 beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, şampiyonluk yolunda büyük bir darbe almıştı.

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        Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunun 33. haftasında ise 22 Nisan 2024’te ise Sivasspor’a konuk oldu.

        O haftaya lider Galatasaray’ın iki puan gerisinde giren sarı lacivertliler, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

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        Son dakikalarda yediği golle rakibinin 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik 2 puan kaybı yaşamıştı.

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        Fenerbahçe’nin nisan ayı şanssızlığını bu sezon da kıramadı. Sarı lacivertliler, Kayserispor beraberliğiyle Galatasaray’ın bu sefer 5 puan gerisinde kaldı.

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        Fenerbahçe, son 3 yılda nisan ayında yaşadığı bu puan kayıplarını uzatma dakikalarında yediği gollerle aldı. Sarı lacivertliler, İstanbulspor’dan 90+6, Sivasspor ve Kayserispor’dan ise 90+4. dakikalarda gol yedi. Süper Lig’de sezonun son 6 haftasına Galatasaray 77, Fenerbahçe ise 72 puanla girdi.

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